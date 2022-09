Dubbel zo snel in zone dertig

Op de Spoorweglaan in Duffel heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een chauffeur geflitst aan 60 kilometer per uur. Dat is dubbel zo snel. Op die plek mag er maximum dertig kilometer per uur worden gereden. In totaal werden er op de Spoorweglaan 537 chauffeurs gecontroleerd. 206 autobestuurders reden te snel. Ook op de Lintsesteenweg in Duffel stond de politie opgesteld voor een snelheidscontrole. Twaalf chauffeur reden sneller dan 50 kilometer per uur. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 64 kilometer per uur.