Dubbel zo snel in zone dertig, twintig kilometer per uur te snel in bebouwde kom

De politie stond onder meer opgesteld in de Mijlstraat. Hier mag er niet sneller worden gereden dan 50 kilometer per uur. Van de 219 gecontroleerd chauffeurs, werden er 37 geflitst. Eén chauffeur klokte af op 73 kilometer per uur. Ook langs de Spoorweglaan had de politie zich opgesteld. Hier werden 80 chauffeurs geflitst. Eén chauffeur haalde een topsnelheid van 66 kilometer per uur. Deze chauffeur reed dus 36 kilometer per uur sneller dan toegestaan. Hij zal allicht worden gedagvaard door het parket en zal zich nadien voor de politierechter moeten gaan verantwoorden. Daar riskeert hij naast een geldboete ook nog een rijverbod.