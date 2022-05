Drie maanden cel gevraagd tegen man die op weg was naar café met mes en hockeystick

De man werd midden februari 2022 opgemerkt in de kruidtuin toen hij er aan het wandelen was met een hockeystick en een mes. “Beide voorwerpen zou hij willen gebruiken in een café. Wellicht om mensen af te dreigen”, klonk het maandag op zitting. Eerder die avond was de Tunesiër buiten gezet in dat café na een ruzie. De man ontkende de feiten. Niet enkel sprak zijn advocaat Bart Vanmarcke over sport- en werktuigen in plaats van wapens zoals het parket. Volgens de raadsman en de man werden die voorwerpen bij hem gevonden, maar had hij ze niet in bezit.