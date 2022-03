Douane treft ruim 40 miljoen namaaksigaretten aan in Duffelse loods

De vondst van de namaaksigaretten kadert in een groter onderzoek van de politie in Aarlen. Net zoals in Duffel vonden ook daar én in Frankrijk verschillende huiszoekingen plaats. In Aarlen werd er tijdens een huiszoeking in een leegstaand hondenhotel zelfs een fabricageruimte gevonden waar de namaaksigaretten werden aangemaakt. Er zou daar ook voor meer dan vier ton aan tabak in beslag zijn genomen. Bij de actie in Duffel tot slot werden vijf personen opgepakt. Vermoedelijk waren de namaaksigaretten bestemd voor de zwarte markt in het buitenland.