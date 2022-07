Cinema Plaza stelt nieuw programma voor najaar voor: “Met onder andere Michael Van Peel en Jan Leyers”

De kersverse brochure zit volgende week in de brievenbus van het Cinema Plaza-publiek, maar je vindt ze ook op verschillende plaatsen in Duffel terug. “Cinema Plaza heeft een gevarieerd programma en is samengesteld om zoveel mogelijk Duffelaars, jong en minder jong, te kunnen bekoren. Onder meer Michael Van Peel, Jan Leyers, Kamagurka en Herr Seele zullen dit najaar op het podium te zien zijn. Of je nu zin hebt in een avond schaterlachen of in een film die je aan het denken zet, je gezin een fijne namiddag of je geliefde een romantische avond wil bezorgen: grasduin zeker eens in het uitgebreide aanbod van ons cultuurcentrum. ” De ticketverkoop start op donderdag 18 augustus 2022 om 18 u. Tickets zijn online te koop en bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis.