Chauffeur rijdt 32 kilometer per uur te snel in bebouwde kom

In Duffel heeft de politie van Bodukap (bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een autobestuurder geflitst aan 83 kilometer per uur. Dat gebeurde in de Hoogstraat. Hier mag er maar 50 kilometer per uur worden gereden. Naast deze chauffeur werden er nog 32 andere autobestuurders geflitst. In totaal werden er in de Hoogstraat 383 chauffeurs op hun snelheid gecontroleerd. Ook in de Voetbalstraat in Putte heeft de politie auto’s gecontroleerd op hun snelheid. Ook hier telt er een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur. Geen enkele van de 146 gecontroleerden reed te snel.