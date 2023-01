Chauffeur geflitst aan 63 kilometer per uur in zone dertig

Lier Vastgoed­kan­toor Immodôme officieel geland in art-nouveau­pand in Lier: “We willen scoren met onze architec­tuur­wan­de­lin­gen”

Op donderdag 26 januari opent vastgoedkantoor Immodôme officieel de deuren van het nieuwe kantoor in Lier voor het grote publiek. Het art-nouveaupand op de hoek van de Berlaarsestraat en het Kluizeplein past perfect binnen hun ideologie van residentieel vastgoed met architecturale, historische of esthetische meerwaarde. Kunstenaars zoals Tom Andries krijgen de kans hun werk in het kantoor op te hangen. Katrien De Laet leidt het kantoor in Lier: “Het is een uitdaging voor mij om de stad te leren kennen.”

