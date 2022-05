Chauffeur geflitst aan 133 kilometer per uur op Oude Liersebaan

Duffel Oostfees­ten nodigen Mama’s Jasje en 2 Fabiola uit voor 20ste editie

De Oostfeesten in Duffel maken zich op voor een 20ste editie op zondag 5 juni. Mama’s Jasje en 2 Fabiola pronken op de affiche. Pat Krimson staat later op de avond achter de draaitafel. “Onze Oostfeesten gaan door op ons bekend kapelplein en blijven gratis voor alle bezoekers. Kinderen kunnen zich in de namiddag amuseren op de draaimolen en springkastelen. Na een onderbreking van twee jaar zijn we er terug van overtuigd dat we heel wat mensen een gezellige namiddag en avond kunnen aanbieden”, aldus Marc Thys van de organisatie. De Oostfeesten starten om 14 uur met de coverband Recovery Bay. Na Mama’s Jasje en Level Six, neemt 2 Fabiola het podium in. “Pat Krimson zal na het optreden nog een uur het beste van zichzelf geven als deejay. De Oostfeesten worden afgesloten door deejays Arthur Lewis & LouiSax en Snapback”, klinkt het.

23 mei