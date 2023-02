Burenprotest tegen komst van windmolens langs Nete: “Molens zullen de ganse vallei van de Nete beheersen, van Walem tot Duffel”

Decathlon verlaat na 3 jaar Bruul: “Winkel draaide geen verlies, maar het project werkte niet”

Na drie jaar sluit de winkel van Decathlon de deuren op de Bruul. De beslissing werd genomen in overleg met de personeelsleden van de winkel, die in een ander filiaal aan de slag kunnen. Eind maart gaan de deuren dicht. “Het was gewoon niet goed genoeg”, klinkt het.