Buizerd schittert op zijgevel van het Mosterdpotje in Duffel

Graffitikunstenaar Dzia nam recent de zijgevel van het Mosterdpotje in Duffel onder handen. Dat deed hij op vraag van Natuurpunt Oude Spoorweg, dat samenkomt in het Mosterdpotje. “We kozen voor een buizerd als afbeelding omdat die hier actief is. We zijn zeer tevreden met het resultaat”, vertelt Ludo Bakkovens van de afdeling. “Met de muurschildering willen we het domein verder opwaarderen. Eerder kwam er al een speeltuin, bijenhotel, een picknickbank en werd het dak van het Mosterdpotje gerenoveerd.”