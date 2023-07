Leopoldstraat wordt opengesteld richting rondpunt: “Om sluipverkeer te vermijden, blijft andere rijrichting afgesloten”

Campagne moet horeca aan personeel helpen: “Niets doen is geen optie willen we terrasjes blijven doen”

De horeca aan nieuw talent achter de bar of in de keuken helpen. Dat is het opzet van een campagne die stad Mechelen vrijdag lanceerde om haar cafés en restaurants te ondersteunen bij de moeilijke zoektocht naar personeel. Volgens VDAB telt de Dijlestad dan ook liefst 84 openstaande vacatures. “Je kan nog voor twee werken, maar niet voor drie”, zegt de voorzitter van Horeca Mechelen.