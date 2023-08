Boekenverkoop in Duffelse bib, boeken schenken kan tot 23 september

REPORTAGE. Boze winkeliers zetten dieven online te kijk: “Onlangs betrapten we een man. Twee uur later probeerde hij eens bij de buren"

Bij sommige winkeliers in de Abdijstraat koken de potjes stilaan over. Diefstal lijkt er met de jaren toe te nemen en handelaars en werknemers voelen zich in de steek gelaten door de — in hun ogen — beperkte politiepatrouilles. Het heft in eigen handen nemen dan maar, denken enkelen. Zo worden steeds meer winkeldieven herkenbaar te kijk gezet op sociale media. Maar hoe groot is het probleem in de Abdijstraat? En wat riskeren zaakvoerders die dieven ‘exposen’? “Aangifte doen, houdt die boeven niet tegen. Even later zijn ze opnieuw bezig.”