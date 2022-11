Bestuur verkoopt ‘de Pittoors’: “Hier kan mooi handelspand met appartementen komen”

Voetbal vierde provinciale A Duel Duf­fel-Blaas­veld gestaakt na gebruik van bengaals vuur: “Hopelijk verspreidt het probleem zich niet op dit niveau”

Zaterdagavond werd de wedstrijd in vierde provinciale A tussen Sp. Club Duffel B en Blaasveld na ongeveer een uur gestaakt. Reden was het gebruik van pyrotechnisch materiaal achter de omheining waarna de scheidsrechter, die eerder al een hoop verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg en de match voor tien minuten wilde stilleggen, definitief affloot. Of het supporters van thuisploeg Duffel waren dan wel van Blaasveld blijft voorlopig onduidelijk. Er werd klacht ingediend tegen onbekenden.

