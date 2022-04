Bakker Herman Dom komt uit pensioen om Duffelse Reuzen te bakken voor goed doel: “Opbrengst gaat richting Oekraïne”

Herman sloot in oktober de deuren van zijn bakkerij, maar zijn stiel is hij nog niet verleerd. Integendeel, de komende dagen bakt hij als vanouds Duffelse Reuzen. Deze keer niet voor zijn eigen portemonnee, maar wel voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne. “Ik wil mijn steentje bijdragen en ik kan voor mij persoonlijk geen betere manier bedenken dan opnieuw aan het bakken te gaan. Ik trok met het idee naar mijn oud bakkersteam en daar waren ze meteen gewonnen voor het initiatief. Mijn bakkerij is gesloten, maar ik vind er nog wel alles wat nodig is om een Duffelse Reus uit de oven te krijgen. Het recept ken ik uiteraard nog wel”, knipoogt Herman.

Geschiedenis

“Het gebak Duffelse Reus zag het levenslicht in 1987. Vanuit de gemeente kwam, aan de negen warme bakkers die Duffel toen nog rijk was, de vraag om een lokale lekkernij te creëren. Na wat vergaderen en proefsessies koos men voor het gebak van bakker Modest Hinneman. De Duffelse reus is een cake met appeltjes, rozijnen en een snuifje kaneel, bedekt met amandeltjes. In 2013 werd hij door de gemeente omgetoverd tot De Eerlijke Duffelse Reus, door voortaan fairtraderozijnen en bio-eieren te gebruiken. Een actie om Duffel als FaireTradeGemeente in de kijker te zetten. Je kan de Reus nu nog vinden bij de twee warme bakkers van Duffel. Of het lekker is? Ik kan het aanraden, maar je moet het natuurlijk zelf proeven. Bij deze een uitnodiging om onze actie te steunen.”

Volledig scherm De Duffelse Reus is een cake met onder andere appel en rozijnen © Marc Aerts

Afhalen op 23 april

“We doen dit op vrijwillige basis en de opbrengst gaat volledig naar Oekraïne. Het is voor ons ook nog eens leuk om met het team samen te komen. Een Duffelse Reus kost je 8 euro en bestellen kan tot en met 20 april. Op 23 april is er onze ‘Reuzedag’ en kan je jouw bestelling komen afhalen in de voormalige bakkerij in de Perwijsstraat. Ondertussen zijn er al een veertigtal bestellingen binnengelopen. Daar mogen er gerust nog heel wat bijkomen.” Bestellen doe je door te mailen naar herman.dom2757@gmail.com met vermelding van naam en adres. Betalen in de bakkerij doe je met cash. Je kan ook op voorhand betalen via het rekeningnummer be67230000365687, eveneens met vermelding van naam en adres.