Auto belandt op zijn zij op E19

LINT Lint heeft niet genoeg geld en zet ‘prestige­pro­ject’ Huis van de Lintenaar stil: “Door prijsstij­gin­gen wordt kost 6 in plaats van 4,5 miljoen euro”

Een bommetje in Lint. De plannen om alle gemeentediensten samen te brengen in het nieuw ‘Huis van de Lintenaar’, worden voorlopig opgeborgen. Door de moeilijke economische situatie en de stijgende kosten op energie en bouwmaterialen moet het bestuur de handdoek - al dan niet voorlopig - in de ring gooien. “Maar de aanvankelijke reden om dit gebouw te realiseren, bergen we níet op.”

27 april