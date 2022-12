Algerijnen plegen diefstallen uit auto’s: Parket eist celstraffen tot 24 maanden

De diefstallen waarmee de politie het drietal kon vatten, dateren van 21 en 22 maart 2022. Op die dagen werd er respectievelijk een gsm-toestel en een sporttas gestolen uit een personenwagen. “Beide slachtoffers hadden hun voertuig heel even achtergelaten”, luidde het op zitting. Van beide diefstallen in zowel Wielsbeke als Duffel waren er camerabeelden. Daarop was een voertuig met Franse nummerplaat te zien. Er was ook een man te zien die ervandoor ging met de spullen. Enkele weken later kon de politie in het Brusselse het voertuig controleren. De bestuurder, een 32-jarige Algerijn, werd toen van zijn vrijheid beroofd en zit sindsdien in de cel.