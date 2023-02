Aantal zwerfkatten in Duffel is gestegen: “Hopen dat het zich niet doorzet naar volgende jaren”

Duffel Fietsclub WTC Den Blauwe Hoek overhan­digt cheque van 400 euro aan goed doel

Fietsclub WTC Den Blauwe Hoek overhandigde een cheque van 400 euro aan Welzijnsschakel Sprang Duffel. De club, met als thuisbasis het gelijknamige fietscafé in Duffel Mijlstraat, organiseerde eind vorig jaar voor de zesde keer een mountainbiketocht. “Ondanks de extreem koude omstandigheden mochten we toch 351 deelnemers verwelkomen. Net zoals elk jaar schenken we een deel van de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar werd in het verlengde van het thema van de Warmste Week, gekozen voor Welzijnsschakel Sprang Duffel, een vereniging die zich inzet tegen kansarmoede”, geeft de vereniging mee.

30 januari