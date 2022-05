45 kilometer per uur te snel op Mechelsebaan

Vermoedelijk zal de chauffeur binnenkort worden gedagvaard door het politieparket. Nadien zal hij zich voor een rechter in Mechelen moeten gaan verantwoorden. De chauffeur riskeert naast een geldboete tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. In totaal controleerde de politie 1.302 chauffeurs op de Mechelsebaan in Duffel. Naast deze hardrijder reden er nog 27 anderen veel te snel.

Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus krijgen. Ook in de Tinstraat in Putte heeft de politie een snelheidscontrole gehouden. Hier werden er 48 chauffeurs gecontroleerd. Twee chauffeur reden sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 94 kilometer per uur.