3X3 Basketbaltornooi aan sporthal Rooienberg: “Met initiaties voor jongeren”

Basketbalclub Duffel BBC organiseert op donderdag 26 mei voor de eerste keer een 3X3 tornooi aan sporthal Rooienberg. Dit gebeurt in samenwerking met de Duffelse sportdienst, Sport Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen. Jeugdspelers vanaf 12 jaar zullen het er tegen elkaar opnemen in vier leeftijdsgebonden reeksen. “De winnaar van elke reeks mag deelnemen aan de finale van het buurttornooi 3X3 in Antwerpen op woensdag 22 juni. Lokaal bestuur Duffel organiseert eveneens op donderdag 26 mei gratis initiaties 3X3 voor jongeren tussen 13 en 16 jaar. Inschrijven voor een sessie om 13 of 14 u. is mogelijk via de Duffelse webshop”, deelt de club mee. “Naast de sportieve activiteiten, is ook muziek, eten en drinken voorzien. Alles is aanwezig om er een gezellige, sportieve dag van te maken.”