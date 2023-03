38 kilometer per uur te snel in zone zeventig

Rode Kruis organi­seert bloedinza­me­lings­ac­tie in OC Pronken­borg in Kon­tich-Kazerne

Het Rode Kruis organiseert op maandag 27 maart een bloedinzamelingsactie in ontmoetingscentrum Pronkenborg in Kontich-Kazerne. Donoren kunnen er terecht van 18 tot 20.30 uur, maar een afspraak maken via het donorportaal is verplicht.