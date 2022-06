350 sportievelingen uit Litouwen, Estland, Letland en Duffel doen mee aan Sportspelen aan Rooienberg: “Met Litouwse kost op het menu”

De Litouwers, Esten en Letten die op zaterdag 11 en zondag 12 juni richting Duffel afzakken zijn werkzaam of wonen in de Benelux of Frankrijk. Tijdens de spelen nemen ze het vriendschappelijk en competitief in verschillende sporten tegen elkaar op. Op het programma staan basketbal, tennis, badminton, tafeltennis, schaken, dammen, atletiek, zwemmen, voetbal, volleybal, petanque en een familie-aflossingsrace. “De Litouwse Sportspelen zagen 15 jaar geleden het levenslicht nadat enkele Litouwers die werkzaam waren bij het Europees parlement het idee hadden om een sportief evenement op poten te zetten. De spelen vonden jarenlang plaats in Brussel, maar verhuisden in 2017 naar het sportcentrum van Duffel. Toen er een nieuwe locatie moest gezocht worden, kwamen ze via ons in Duffel terecht. Met onze vzw Belgisch-Litouwse Vriendschap in Vlaanderen helpen we namelijk mee bij het organiseren van de spelen. Door corona werden ze twee keer uitgesteld”, legt de Duffelse Francine Baeten-Van den Brande uit, hoofdverantwoordelijke van de vzw.

Ook Duffelaars

Materiaal richting Litouwen

Vzw Belgisch-Litouwse Vriendschap in Vlaanderen werd opgericht nadat enkele Litouwers die moesten spelen op een festival in buurgemeente Sint-Katelijne-Waver tijdens hun verblijf in onze regio een gastgezin vonden in Duffel. Ondertussen wordt er al bijna 30 jaar hulpmateriaal richting het land gestuurd. “De Litouwers die wij opvingen nodigden ons destijds uit om hun land te bezoeken. Litouwen was toen, ik spreek over meer dan 30 jaar geleden, nog maar net onafhankelijk. De levensomstandigheden waren er erg slecht. Na die eerste reis zijn we gestart met het inzamelen van spullen, onder andere voor medische doeleinden en schoolmateriaal. Er werd ook een project opgericht waarbij Litouwse wezen op vakantie kwamen in Duffel. Door corona konden we twee jaar lang niet naar Litouwen reizen om spullen te overhandigen. We willen de draad opnieuw oppikken, maar de oorlog in Oekraïne maakt het nog steeds lastig om richting de Baltische staten te reizen. Dat de spelen opnieuw in Duffel plaatsvinden, bewijst dat ondanks de coronapauze er nog steeds een band is tussen onze gemeente en het land.”