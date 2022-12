330.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Duffel raakten jullie het meest in 2022: van een auto in lichterlaaie tot de tiende editie van punkrockfestival Brakrock Ecofest

DuffelMeer dan 330.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Duffel het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een vrouw die net op tijd ontsnapt uit een brandende auto tot de jubileumeditie van het punkrockfestival Brakrock Ecofest. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest beroerde was dat over een brandende auto in de Spoorweglei aan de Rechtstraat. Een vrouw was van de baan afgeweken, waarna ze in de gracht belandde en de auto vuur vatte. De vrouw kon zich kort voor de aankomst van de hulpdiensten zelf bevrijden, maar liep wel brandwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Home-invasion

In november pleegden twee mannen een home-invasion bij een 83-jarige vrouw. Ze treedden haar woning in de Klokkestraat binnen waarna de vrouw onder bedreiging van een wapen al haar geld moest overhandigen. Na het bij elkaar rapen van hun buit, sloegen de daders op de vlucht. De gebeurtenissen lieten een diepe indruk na op de vrouw, die ook in de zomer al het slachtoffer werd van een inbraak.

Afscheid

We moesten dit jaar helaas ook afscheid nemen van enkele bekende Duffelaars. In april overleed pretpark-ontwerper Eric Daman op zijn 58ste aan een nierziekte. Topattracties, onder andere voor het Duitse Phantasialand, zagen het levenslicht op zijn tekentafel. Ontwerpen waarvoor hij wereldwijd geroemd en die hem tal van awards opleverde.

Ook Liliane Storms, de uitbaatster van het Sportcentrum overleed in 2022. Haar overlijden kwam erg onverwacht, na een werkshift. Liliane stond bijna 34 jaar achter de toog van de cafetaria en was geliefd door velen. Bij voetbalclub SC Duffel sprak men van het verlies van een boegbeeld. “De reacties stromen binnen. Ze was een moederfiguur voor velen”, klonk het bij haar zus.

We namen in 2022 afscheid van pretparkontwerper Eric Daman (links) en Liliane Storms (rechts), uitbaatster van het Sportcentrum.

Duffel onderneemt

Gelukkig kwam er dit jaar ook heel wat positief nieuws uit Duffel. Zo werden er verschillende nieuwe zaken geopend in de gemeente. Charlotte Van Looy (29) en zussen Ine (41) en Eline (33) Van Coillie openden in november ‘Bij Tita’ in de Handelstraat. De drie dames brengen op de voormalige locatie van café d’Ouwe Post een combinatie van een ontbijt-, lunch- en koffiebar. Maar het blijft niet alleen bij een hapje en een drankje: in de zaak kan je ook terecht voor een aanbod van tweedehands interieurspullen.

Ook Yannick Van Elst en Sophie Nuyens startten dit jaar met een nieuw avontuur. Zij namen de supermarkt Spar in de Duffelse Mijlstraat over. De winkel kreeg niet alleen nieuwe en ervaren eigenaars, het pand zelf kreeg de voor de heropening een grondige opwaardering. “Er schiet niets meer over van hoe het hier vroeger was”, vertelde Yannick.

Bij Tita in Duffel opende in november de deuren (l). Yannick en Sophie (r.) openden een vernieuwde Spar supermarkt in de Mijlstraat

We sluiten het overzicht af met het verhaal van Punkrockfestival Brakrock Ecofest. De organisatie vierde dit jaar haar tiende verjaardag en is met haar milieuvriendelijkheid, punkgrootheden en het groene decor met een kasteelruïne op de achtergrond uniek in het Belgisch festivallandschap. Naar aanleiding van de jubileumeditie gingen wij deze zomer in gesprek met Kim Vervoort en Karolien Selleslags, twee organisatoren van het festival.

Kim Vervoort en Karolien Selleslags kondigen de 10de editie van Brakrock in Duffel aan aan de kasteelruïne Ter Elst

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

