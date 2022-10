240 patiënten met ernstige depressie gezocht voor onderzoek: “De huidige behandelmethodes blijken onvoldoende”

Doel is om deze patiënten via een eenvoudige bloedtest bij de huisarts sneller te kunnen detecteren en te onderzoeken welke reeds bestaande ontstekingsremmers het meeste kans op herstel geven. “Hiermee zullen huisartsen in de toekomst sneller een diagnose kunnen stellen en de juiste behandeling opstarten zonder dat een verwijzing naar de psychiater nodig is”, zegt prof. dr. Manuel Morrens. “De huidige behandelmethodes voor een ernstige depressie blijken namelijk onvoldoende. Tot 60 procent van de patiënten verbetert niet na twee behandelingen met eerstelijns antidepressiva. Zowat één derde van alle patiënten kampt met een depressietype dat wordt veroorzaakt door een té actief immuunsysteem en vereist een specifieke aanpak. Binnen het ‘INSTA-MD’-project werken de Universiteit Antwerpen en het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel in samenwerking met de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en het UMC Amsterdam aan een oplossing. Het project krijgt zo’n 1,2 miljoen euro steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).” Heb je interesse in deelname of wil je meer informatie over deze studie, dan kan je terecht op de projectwebsite INSTA-MD: www.sinapsduffel.com/insta-md