Winkeldief krijgt 9 maanden cel, kompaan rijdt winkelbediende aan in vlucht en ontkomt zo aan veroordeling

De twee mannen waren op 5 oktober 2021 het Lidl-warenhuis in Drogenbos binnengestapt. Ze vulden er hun winkelkar met goederen, voor een totale waarde van 700 euro, en begaven zich toen niet naar de uitgang, maar naar de ingang. Daar wachten ze tot een nieuwe klant de winkel binnenkwam, waarna ze door de openstaande toegangsdeuren naar buiten stapten. Eenmaal op het parkeerterrein begaven ze zich naar hun wagen, maar nog voor ze de spullen in de wagen konden laden, werden ze aangesproken door een winkelbediende. Eén van de twee mannen sprong daarop in de wagen en reed weg, terwijl hij daarbij de winkelbediende aanreed. De tweede man kon ter plaatse opgepakt worden, maar betwistte dat hij iets met de feiten te maken had. “Mijn cliënt kende die andere man, die in de wagen zat, absoluut niet”, klonk het. “Hij is ook nooit de winkel binnen geweest. Hij heeft die volle kar gewoon aangetroffen op het parkeerterrein en omdat ze in de weg stond, heeft hij ze opzij geduwd. Het beste bewijs van zijn onschuld is toch dat hij daar rustig op de politie is blijven wachten.” De rechter vond dit niet zo’n overtuigend bewijs en gaf hem 9 maanden cel.