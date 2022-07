Werkstraf voor baas die misnoegde werknemer te lijf ging

Op 27 januari 2019 kwam de beklaagde samen met zijn echtgenote thuis toen hij een werknemer van hem, die onder hem in de bouw werkte, aan zijn woning zag. De werknemer was misnoegd omwille van een financieel geschil en wilde zijn ongenoegen kenbaar maken. Al snel volgde een scheldpartij tussen de twee mannen. “Hierop heeft zijn werkgever hem een slag in het gezicht gegeven waarna beide mannen in elkaar verstrengeld raakten. Hierbij heeft de beklaagde in de vinger van zijn werknemer gebeten, met aanzienlijke verwondingen tot gevolg”, aldus het parket. De verdediging ontkende het gebruikte geweld en vroeg de vrijspraak. Hier ging de rechter niet op in.