WEER. Vanochtend bewolkt weer in Drogenbos

Vrouwen demonstre­ren op Kunstberg: “Negen op de tien vrouwen in Brussel het slachtof­fer van intimida­tie”

Op de Kunstberg in Brussel hebben zaterdagnamiddag een vijftigtal vrouwen betoogd om een inclusieve en vrouwvriendelijke openbare ruimte te eisen. Volgens de aanwezigen kunnen vrouwen in Brussel nog steeds niet ongestoord genieten of gebruik maken van de openbare ruimte, en wordt er bij de inrichting van die openbare ruimte veel te weinig rekening gehouden met vrouwen en hun noden.