WEER. Kans op zo goed als helder weer in Drogenbos vanochtend

Camera’s bewaken voortaan drie overdekte fietsen­stal­lin­gen in de stad

De camera’s hangen aan de overdekte fietsenstallingen in de Molenborre, het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Beertsestraat en het Possozplein. Sinds deze week zijn ze operationeel. De stad Halle wil zo de veiligheid van de fietsenstallingen verbeteren en fietsdieven ontmoedigen. De beelden worden tijdelijk bewaard. Wanneer fietsdiefstallen of andere veiligheidsproblemen opduiken, worden ze bekeken. “We moedigen fietsers zo aan om van deze bewaakte en overdekte fietsenstallingen gebruik te maken”, klinkt het. “De stad Halle vernieuwde vorig jaar op 17 plaatsen de fietsenstallingen en liet op zeven locaties nieuwe fietsenstallingen plaatsen. Zo maken we het fietsen in de stad aantrekkelijker.”