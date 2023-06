WEER. Kans op helder weer in Drogenbos vanochtend

Van veelbelo­ven­de line-up tot de beste plaatsen om te parkeren: dit moet je weten voor een geslaagde Couleur Café

In het weekend van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni, palmt Couleur Café opnieuw het Ossegempark in. Verwacht je aan een diverse line-up, eetstandjes uit verschillende wereldkeukens en een gevarieerd publiek. Duizenden festivalgangers worden verwacht op het festival aan het Atomium. Maar om welk uur openen de deuren precies? Mag je een rugzak meenemen? Zijn kinderen ook welkom? En waar kan je parkeren? Wij zetten voor u alles nog even op een rijtje.