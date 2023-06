WEER. Kans op helder weer in Drogenbos vanochtend

Drie volwasse­nen en baby overge­bracht naar ziekenhuis met rookintoxi­ca­tie na studio­brand

In de Frankenstraat in Etterbeek brak vrijdagnamiddag een brand uit in een studio. De bewoners, waaronder een baby, werden overgebracht naar het ziekenhuis wegens lichte rookintoxicatie. De studio is onbewoonbaar verklaard.