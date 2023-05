WEER. In Drogenbos regen en bewolking vanochtend

Familie en vrienden nemen afscheid van Saad (22), die om het leven kwam bij spoorweg­dra­ma

In de Brusselse gemeente Molenbeek nam een bomvolle moskee vandaag afscheid van Saad E.B. De 22-jarige jongen uit Etterbeek kwam afgelopen vrijdag om het leven aan het station van Zaventem. Daar raakte hij samen met twee andere jongeren verwikkeld in een vechtpartij, die op de sporen in een dodelijk drama eindigde toen Saad onder een trein belandde.