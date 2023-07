WEER. In Drogenbos gedeeltelijk bewolkte ochtend

TERRASTIP. La Cocina Negozio & Trattoria: “Vleugje vakantie in eigen stad”

In 2016 zag Cocina Negozio & Trattoria het levenslicht in de hippe Kasteleinswijk in Elsene. Met de zaak willen de jonge ondernemers de authentieke, Italiaanse keuken naar ons land brengen. Verwacht je aan streekproducten en een gastvrije sfeer. Deze zomer lanceren ze elke donderdag een nieuwe aperitiefconcept. “Wie een tijdens onze happy hour een Aperol Spritz bestelt, krijgt er een tweede gratis.”