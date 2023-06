WEER. Helder weer in Drogenbos vanochtend

Verkeer beperkt tot één rijstrook: Brussel Mobiliteit beveiligt Baljuw- en Vleurgatt­un­nel vanaf 15 juni

In juli en augustus beveiligt Brussel Mobiliteit de Baljuw- en Vleurgattunnel in Brussel. Daardoor wordt de capaciteit in beide tunnels beperkt tot één rijstrook per rijrichting. “Er is jammer genoeg geen enkele andere optie die snel en gemakkelijk uitvoerbaar is”, aldus Brussel Mobiliteit.