WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Drogenbos vandaag

Vanlouwe pleit voor verplich­ting zichtbaar­heid Vlaams logo

Alle Nederlandstalige dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Gewest wordt aangemoedigd een N-logo in combinatie met de slogan “Verbeelding Werkt” zichtbaar in het Brusselse straatbeeld te hangen. “In de praktijk weigeren sommige Vlaams-Brusselse instellingen om dat logo te gebruiken,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA).