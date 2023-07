WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Drogenbos vandaag

21 zomeriniti­a­tie­ven voor de Brusselse jeugd met Playcation

Voor de tweede editie van Playcation, gratis spel- en sportactiviteiten van de VGC, werden 21 initiatieven geselecteerd over het hele gewest. Zo is er een boomhut van drie verdiepingen in Schaarbeek, een oefenruimte voor circus in de Grote Hal in Molenbeek en een strandcontainer in Koekelberg.