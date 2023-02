Veroordeelde winkeldief wordt vier dagen later opnieuw betrapt: “Het is duidelijk dat meneer enkel in het land is om te stelen”

De man van 32 werd op 19 december op heterdaad betrapt in een winkel in Drogenbos. In zijn rugzak trof de politie schoenen en regenjassen aan die hij diezelfde dag gestolen had in een winkel voor sportkledij, even verderop. Daar was hij ook gefilmd door de bewakingscamera’s. Toen de bewakingsbeelden van die winkel werden nagekeken bleek dat diezelfde man maanden eerder ook al schoenen en regenjassen had gestolen.