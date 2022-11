Trio muilezels veroordeeld voor uitlenen bankrekening

Het slachtoffer, een inwoner van Drogenbos, had in juni 2019 een mail gekregen die afkomstig leek van zijn bank en waarin hem meegedeeld werd dat hij een nieuwe bankkaart moest aanvragen. Het slachtoffer volgde de stappen die in de mail werden opgegeven maar kreeg argwaan toen hij in de dagen nadien geen nieuwe bankkaart ontving. Nazicht leerde dat er op 23 juni al zo’n 7.000 euro van zijn spaarrekening was overgeschreven naar zijn bankrekening, en vervolgens was overgeschreven naar een onbekende rekening.

Die rekening bleek toe te behoren aan A.T., en van haar rekening was het geld overgeschreven naar de rekeningen van twee andere personen, A.R. en H.D. Volgens A.T. had ze eerst haar ene, en vervolgens haar tweede bankrekening ter beschikking gesteld van een kennis, die zogezegd een som geld moest ontvangen, en had ze dat geld vervolgens op zijn vraag overgeschreven. H.D. gaf dan weer toe dat hij zijn bankkaart had uitgeleend aan een vriend, en A.R. zei dat ze een overschrijving had ontvangen voor een vriendin.

A.T. en H.D. daagden niet op voor de rechtbank, terwijl A.R. zich liet vertegenwoordigen door een advocaat. “Mijn cliënte is in de val gelokt door haar vriendin”, pleitte die. “Die had haar om een gunst gevraagd en heeft misbruik gemaakt van hun vriendschap. Mijn cliënte heeft een blanco strafblad en vast werk, we pleiten voor een opschorting of een werkstraf.” De rechtbank legde A.R. een werkstraf van 100 uur op, terwijl A.T. een gevangenisstraf van 14 maanden kreeg, en H.D. een gevangenisstraf van twaalf maanden.

