Wat te doen in het Pajotten­land, Brussel en de Rand dit weekend: van de Gordel tot een opendeur­dag bij de brandweer

We staan aan de vooravond van een overgangsweekend: het einde van de zomervakantie, het begin van het nieuwe schooljaar. Maar dat hoeft geen reden zijn om thuis te blijven, want opnieuw staat er weer heel wat te beleven. Wij selecteerden vijf tips voor zij die nog geen plannen hebben. Van een festival in Buizingen tot een trekkertrekwedstrijd voor oldtimertractoren.