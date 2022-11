Stookolie gelekt in Korte Linkebeek

Halle Fanfare en harmonie swingen met Günther Neefs: eerste concert samen smaakt meer

De Sint-Martinusfanfare en de Harmonie Sinte-Cecilia uit Halle concerteerden voor het eerst samen. “Het was puzzelen om dit vijftigkoppige orkest een plaatsje te geven op het podium maar het volgelopen cc ’t Vondel genoot zichtbaar van de muzikale avond”, klinkt het enthousiast bij beide verenigingen. Het eerste deel nam het orkest volledig voor zijn rekening, met zowel uitdagende als herkenbare muziek onder leiding van dirigent Olivier Brichau. Na de pauze trokken de muzikanten samen met crooner Günther Neefs op muzikale roadtrip langs de befaamde Route 66. Evergreens als ‘Summertime’, ‘Sweet home Chicago’, ‘Strangers in the night’ en ‘Born to be wild’ passeerden de revue.

29 november