Provincie wil bedrijven Zennevallei beter wapenen tegen wateroverlast

Neder-Over-Heembeek Duurzame veranderin­gen op komst voor Versailles­wijk in Ne­der-Over-Heem­beek

Het College van de Stad Brussel keurde het ontwerpprogramma voor de Versailleswijk in Neder-Over-Heembeek goed. Met dat ontwerp wil de Stad Brussel de levenskwaliteit van de inwoners in de wijk verhogen, door in te zetten op meer publieke voorzieningen en groen.

28 april