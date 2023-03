Lichte regen en bewolking in Drogenbos vanochtend

Apparte­ments­brand aan Tentoon­stel­ling­slaan in Jette: 2 mensen licht bevangen door de rook

Vanmiddag is de Brusselse brandweer uitgerukt naar een appartementsgebouw aan de Tentoonstellingslaan in Jette. In een flat op de 6de verdieping van een gebouw van 12 verdiepingen was er brand uitgebroken.