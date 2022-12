Kerstparade in Drogenbos

In Drogenbos zal er zondag 18 december heel wat kerstsfeer zijn. De gemeente organiseert dan opnieuw een verlichte Kerstparade. De kerstman en zijn vrienden trekken dan door de straten van het dorp. De parade vertrekt om 16.30 uur aan het gemeentehuis en gaat via de BrouwerijstraatDrie Koningenstraat, Steenweg op Drogenbos, Nieuwstraat, Kasteelstraat, Beukenstraat, Marie Collartstraat, Grote Baan, Beersellaan, Ijzerstraat, daarna rechts in Grote Baan, Frankveld, Grote Baan, voorbij Eggergat, draaien aan lichten, Grote Baan, Kuikenstraat over Verlengde Stallestraat, Vrijheidstraat, Boomgaardstraat, Langestraat, Paul Gilson oversteken, Steenweg op Ruisbroek, Grote Baan, Kerkstraat, Jozef Rodtsstraat, naar rechts, Sterstraat, tot aan de Fleurbeekstraat, Fleurbeekstraat, Naar rechts via de Langestraat, naar links in de Kuikenstraat, Zennebeemd, naar links in de Kuikenstraat, Rechts in de Karreveld, Naar rechts in de Langestraat, Sterstraat en terug naar het gemeentehuis.