In Drogenbos blijft straatverlichting branden: “Geen risico’s nemen voor verkeersveiligheid”

Halle Hallenaren ontdekken na vier maanden renovatie vernieuwd Albertpark

Het vernieuwde Albertpark in Halle is opengesteld voor bezoekers. De werfafsluitingen werden weggehaald en dankzij het prachtige lenteweer eind oktober gingen meteen heel wat Hallenaren het vernieuwde park ontdekken. Vooral de nieuwe zitbanken waren erg in trek om van de zon te genieten. De houten banken met grote rugsteunen vervangen de ongemakkelijke en ongezellige betonnen exemplaren die er de voorbije jaren stonden. In het park zijn ook oude bomen geveld en gebeurden nieuwe aanplantingen. Ten slotte zijn de rode wandelpaden vervangen door witte wandelwegen en is er een ‘inkomplein’ aangelegd waar kleine evenementen kunnen doorgaan. Halle maakte voor de renovatie van het 125 jaar oude Albertpark 509.000 euro vrij. Het stadsbestuur kon ook rekenen op een Vlaamse subsidie van 300.000 euro en een provinciale subsidie van 50.000 euro. De werken waren gestart in juni en al die tijd bleef het park volledig afgesloten.

29 oktober