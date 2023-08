Voorbijgan­ger vindt slachtof­fer CO-intoxica­tie in Schaarbeek

In Schaarbeek is vrijdagmiddag een bejaarde dame het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Het was een voorbijganger die de bewusteloze dame aantrof in een wassalon en de hulpdiensten verwittigde. Oorzaak van de intoxicatie was een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de drogers in het wassalon. Dat meldt de Brusselse brandweer.