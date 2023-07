Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Drogenbos vandaag

Trap waarop Einstein ooit liep en bureau waar De Gaulle aan zat voor eeuwig bewaard: interieur van iconisch Hotel Métropole beschermd

Over iets meer dan twee jaar heropent het gerenoveerde luxehotel in hartje Brussel, maar veel trappen, zetels en (nacht)tafels in het legendarische Hotel Métropole zullen dezelfde zijn als voorheen. Tal van interieurelementen zijn voortaan beschermd Brussels erfgoed. Binnenkort start de renovatie van het gebouw. “Het hotel maakt zich klaar voor de toekomst, maar met respect voor het verleden.”