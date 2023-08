“Remco is van ons olé olé!”: honderden supporters in De Rustberg schreeuwen hun ‘ket’ van Schepdaal naar de overwin­ning op WK tijdrijden

Schepdaal hield de adem in, maar hun ‘ket’ deed het weer. Remco Evenepoel heeft Schepdaal vrijdag zo nog maar eens op zijn kop gezet. Honderden supporters kwamen samen aan supporterscafé In De Rustberg om te kijken hoe hun wielerheld als eerste Belg ooit wereldkampioen tijdrijden werd. En of ze tevreden zijn, al is dat nog een understatement. “Eén woord: machtig”, vertelt een supporter ons met tranen in de ogen.