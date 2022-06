FeliXart trakteert op geuze en taart en heropent als ‘Art & Eco Museum’: “Uniek aanbod is geïnspireerd door de boer-schilder zelf”

DrogenbosDe geuze vloeit dit weekend in en rond het FeliXart Museum tijdens een feestelijke heropening. Voortaan is de site in Drogenbos een ‘Art & Eco Museum’, in de geest van boer en schilder Felix De Boeck aan wie het museum destijds gewijd werd. En dus kan je er veel meer dan enkel werk van gerenommeerde kunstenaars bekijken. Wie wil kan vrijdagavond al bij een stukje taart de transformatie ontdekken.

Het museum opende in 1994 de deuren aan de Kuikenstraat in Drogenbos en dat in de achtertuin van De Boeck die een jaar later op 97-jarige leeftijd overleed. Het is al jarenlang een trekpleister voor kunstliefhebbers. Maar sinds kort wordt er ook op de natuurliefhebber gemikt en doen ze er in het museum alles aan om ook de lokale inwoners naar de site te krijgen. Dit weekend komt alles samen met een feestelijke heropening waarbij FeliXart herdoopt wordt tot Art & Eco Museum. Op vrijdag 10 juni kan iedereen tussen 16 uur en 20 uur een bezoekje brengen aan de hoeve, het museum en het natuurdomein. Daarbij wordt getrakteerd op taart en geuze. Maar ook op zaterdag 11 en zondag 12 juni is er vrije toegang voor iedereen. “Een bijzonder moment, waarop de hele museumsite geherlanceerd wordt als erfgoedensemble, met een uniek aanbod van kunst, natuur en erfgoed, geïnspireerd door de boer-schilder”, vertelt directeur Sergio Servellón van FeliXart.

Volledig scherm Onlangs werden volkstuintjes geopend op de site. © rv/Archief FeliXart Museum

Leven en werk van Felix leent zich uitstekend tot een combinatie van kunst en natuur. “Felix maakte deel uit van de ‘spontane’ generatie van de naoorlogse ‘dolle’ jaren 1920, zowel artistiek als ecologisch”, legt Servellón uit. “Al in 1919 schildert hij zijn eerste abstracte werken. Zijn generatie gaat niet alleen op zoek naar een nieuwe beeldtaal maar ook naar een nieuwe revolutionaire samenleving, geïnspireerd door de coöperatieve gedachte, die Felix ook in zijn landbouwactiviteiten vertaalde. De woelige jaren twintig zijn een eeuw later heel herkenbaar. De levenswaarden van Felix ook. Vandaar dat het leven op de boerderij en de coöperatieve gedachte ook worden meegenomen in de werking van het museum. Ecologische moes- en kruidentuintjes werden voor en door de inwoners van Drogenbos aangelegd. Elk jaar staan er tijdens de lente- en zomermaanden weer koeien in de oude hoogstamboomgaard, die verzorgd worden door de gemeentescholen en de inwoners. En de lokale betrokkenheid is groot in de verdere ontwikkeling van het natuurdomein en van de erfgoedactiviteiten die geherlanceerd worden in en rondom de hoeve.”

Volledig scherm Een zelfportret uit 1918 van Felix De Boeck. © rv/Collectie Vlaamse Gemeenschap FeliXart

De kunst van Felix blijft natuurlijk in de kijker staan. “In het museum tonen we kunsttentoonstellingen, van Felix, van tijdgenoten en van andere Belgische abstracte kunstenaars, met een bijzondere aandacht voor het Interbellum, waarvoor het museum een specifieke expertise heeft opgebouwd dankzij wetenschappelijk onderzoek”, aldus Servellón.

Volledig scherm Een abstract plan van de site FeliXart dat nu herdoopt wordt tot Art & Eco Museum. © rv/Archief FeliXart Museum

Maar voortaan is ook de hoeve een extra troef nu die helemaal opgeknapt is. “Het belevingsparcours in de gerestaureerde hoeve van Felix De Boeck, met audiotour en scenografische accenten, uitgewerkt door ontwerpbureau Bailleul, geeft een inkijk in het leven van de schilder-boer. Een terugkeer in de tijd, 100 jaar terug, waarbij bezoekers zich kunnen laten inspireren door het leven en werk van Felix De Boeck. Een moment van nostalgie voor de oudere bezoekers, een ontdekking voor kinderen, een intergenerationele ervaring voor gezinnen.” De boomgaard en het andere groen rond het museum zijn extra trekkers waardoor de lokale bevolking aangesproken wordt. “De oude hoogstamboomgaard werd net als de hoeve van Felix beschermd als dorpszicht. Felix De Boeck ging tegen de stroom in en verving de oude boomgaard van zijn voor ouders niet door productievere laagstam fruitbomen, vanuit zijn diepe respect voor het ritme van de natuur en voor traditie. En deze bomen geven nog steeds een rijke oogst, die we delen tijdens gezamenlijke plukmomenten met de inwoners van Drogenbos.”

Volledig scherm DROGENBOS: Hoeve Felix De Boeck Felixart boerderij museum: © Tom Vierendeels

Dat de geuze met liters zal vloeien dit weekend mag geen toeval zijn. “In het natuurdomein werd een nieuwe boomgaard aangeplant van Schaarbeekse kriekelaars, een oude variëteit waarnaar de huidige lambiekrouwers op zoek zijn”, weet Servellón. “In de kelder van Felix, zelf een notoire geuzedrinker, rijpen er op dit moment flessen Geuze, voor een speciale vintage editie van brouwerij 3 Fonteinen, met een etiket van een van de ‘Nachtlichten’ van Felix De Boeck. Kunst en erfgoed in een lokaal verhaal.”

Volledig scherm Felix De Boeck in de deuropening van zijn woning. © rv/Archief FeliXart Museum

Volledig scherm DROGENBOS: Hoeve Felix De Boeck Felixart boerderij museum: © Tom Vierendeels

