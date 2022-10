Drogenbos verlaagt temperatuur in publieke gebouwen

Zennevallei Herfsvacci­na­tie­cam­pag­ne Zenneval­lei in laatste rechte lijn: “Wacht niet met afspraak te maken”

De laatste uitnodigingen voor de herfstvaccinatiecampagne tegen Covid-19 in de Zennevallei zijn de deur uit. “De laatste persoonlijke uitnodigingsbrieven vallen in de week van 3 oktober in de brievenbus”, laat Vaccinatie Zennevallei weten. “Wie ouder is dan 65 jaar en nu nog steeds geen persoonlijke uitnodigingsbrief heeft ontvangen, neemt best contact op met het callcenter op het nummer 02/525.03.40 of per mail naar vaccinatie@halle.be. De herfstvaccinatiecampagne eindigt eind oktober. Wij raden iedereen dan ook aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken.”

1 oktober