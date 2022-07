Drogenbos verkoopt compostvaten

Het gemeentebestuur van Drogenbos verkoopt zelf compostvaten en bakken. “Thuis composteren levert veel voordelen op”, laat het gemeentebestuur weten. “Zo kan je veel geld uitsparen aan GFT of restafvalzakken, je kan de compost gebruiken als meststof in je moestuin en het is goed voor de biodiversiteit in je tuinhuis. Thuis zelf composteren is niet moeilijk, je kan hiervoor een compost vat gebruiken of enkele bakken wanneer je meer plaats hebt.” Een compostvat kopen via de gemeente kost 35,37 euro, een grotere compostbak kost 72,80 euro. Meer info op wo@drogenbos.be.