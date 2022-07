Drogenbos lanceert Cinéclub met Spaceboy in openlucht

Iedereen is welkom voor de lancering van de Cinéclub van Drogenbos op zaterdag 10 september. Het doel is lokale artiesten te promoten. De eerste film die ze zullen afspelen tijdens de opening is Spaceboy met de aanwezigheid van actrice en Drogenbossenaar Bérénice Baoo, die ook in de film meespeelt. Het evenement start om 17 uur met om 18 uur een welkomstwoord en de vertoning van de film in openlucht. Het eerst glas krijg je samen met een popcornbeker gratis en er zullen ook verschillende foodtrucks aanwezig zijn voor een hapje tijdens of na de film. De festiviteiten zullen plaatsvinden in de tuin van het FeliX Art & Eco Museum in de Kuikenstraat 6. Vanaf de maand september zal er maandelijks een filmvertoning plaatsvinden. Er geldt ook een dresscode in thema van de film, dus haal je beste jaren ‘80-tenue al maar boven!