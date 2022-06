Dierenwelzijnscharter moet inwoners gerust stellen na klachten: “Geiten en koeien aan Moeras worden niét mishandeld”

De geitjes aan Palmyra en de koeien in de boomgaard aan FeliXart zijn intussen al ingeburgerde beestjes aan de rand van het natuurgebied Het Moeras. Dat stukje groen lokt ook steeds meer wandelaars en die stellen zich al eens vragen over het welzijn van de dieren. “Vooral na verlengde weekends krijgen we reacties en klachten”, zegt schepen Meskini die bevoegd is voor Dierenwelzijn. “Dat komt omdat de mensen dat vaker uitstapjes maken en wellicht ook vaker op bezoek gaan in het rusthuis. Zo vragen mensen zich af of die koeien geen beschutting nodig hebben terwijl er onder de bomen schaduw genoeg is. Of ze vinden dat de hoeven de groot of te klein zijn. De agent bevoegd voor dierenwelzijn in de politiezone krijgt ook heel wat berichten binnen. Maar we kunnen dus altijd iedereen gerust stellen: al die dieren worden in de beste omstandigheden verzorgd. Met dat dierenwelzijnscharter dat voortaan aan beide weides uithangt willen iedereen informeren. Dat zal veel vragen beantwoorden en tegelijk onze diensten die alle vragen beantwoorden ook ontlasten.”